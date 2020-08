A

unque el espacio es mi tormento semanal y la causa, obviamente, mi locuacidad, no puedo iniciar la columneta sin algunas menciones indispensables que debo a miembros de la multitud: Pilar Flores Lorences me dice: “Señor OT: […] en su artículo de hoy perdí el interés de lectura al leer (sic): ‘así me escribió una miembra’. Es una vergüenza que, por seguir la igualdad de género, haya tanta gente que se deje llevar hasta el olvido de la gramática que por su profesión tendría que ser la verdadera reguladora de sus escritos.” Contesto. Pilar: podría mandarle el original de la columneta que el domingo envié al periódico y verá que la palabra que tanto alteró a usted está escrita de otra manera en un intento de chascarrillo a la tendencia de pensar que, por cambiar la letra o por la a al final de algunas palabras, la igualdad de género ya la hizo. Platicaremos luego, pero hoy, gracias sinceras por leer la columneta, pese al hastío que le produjo. Recuerde, doña Pilar, al maestro Lara: El hastío es pavo real que se aburre de luz en la tarde .

Jorge Castillo Rosales: Me reconforta que pensemos igual sobre el castigo que merecen los intocables hampones de cuello de cualquier color. Tu recordatorio de Benito Juárez frente al invasor y los traidores que lo embaucaron es absolutamente válido. La frase, atribuida tanto a Sebastián Lerdo de Tejada como a Guillermo Prieto, está vigente y creo que tú y yo la compartimos: Ahora o nunca, señor Presidente . Sólo te equivocas, desgraciadamente, en suponer que ya sabes quién y el fiscal lean nuestra columneta. Gracias, José David Dueñas. Dices que los pobres son el vertedero de la desgracia humana. Pues dice doña María Moliner que tienes razón: vertedero: sitio en donde se echan escombros, basuras o cosas inservibles .