Política de seguridad de AMLO da frutos, dice

a detención de El Marro es resultado de la política de seguridad que implementó Andrés Manuel López Obrador, la lucha contra el huachicol y el combate a la fuga de capital en Pemex. En un año siete meses AMLO disminuyó a lo mínimo el tráfico del combustible. Su trabajo se concentró en labores de investigación, de inteligencia; eso es más efectivo que declarar la guerra.

Inteligencia militar ya tenía un gran archivo de trabajo y todo el organigrama de ese cártel en sus manos. Con información estratégica y con detenciones tácticas. El círculo se hacía más estrecho para El Marro. Sus puntos de escapatoria ya eran pocos. Su detención fue en el municipio de Juventino Rosas, localidad que la madre y el padre dijeron en su declaración ante el Ministerio Público.

Las últimas llamadas de El Marro con sus abogados y los dos videos que difundió fueron la clave de la aprehensión. La derecha está molesta con la detención, dice que se le hace el trabajo a El Mencho y que falta capturarlo.

La política de seguridad de AMLO está dando resultados. Cambiar la guerra por la estrategia del trabajo de inteligencia. Se cambió la táctica y la estrategia de las fuerzas armada y sin disparar un solo balazo se hizo la detención. El gobernador de Guanajuato y el PAN están en pleno declive como propuesta política para 2021. Y no hay quien lo sostenga.

David Vargas Araujo

Apoya dejar de comprar productos chatarra

De veras que el país está al revés. Ahora un eminente médico es el blanco de ataques de gobernadores y de empresarios de productos chatarra (alimentos y programas de infracultura). Resulta que, para cuidarnos del terrible virus, el buen médico nos recomienda no consumir refrescos ni papas procesadas.

Creo que es una recomendación sana y con la mejor intención. Estos productos afectan de manera grave la salud y además el gasto familiar. Por ejemplo, un jugo de naranja es más barato que un chesco negro; unas ricas papas preparadas en casa son más saludables y baratas que las de la bolsa, con conservadores y sustancias que dañan el organismo.

Soy adulto mayor, no consumo alimentos chatarra, leo y no veo televisión, no consumo leche por recomendación médica y voy a llegar a los cien años.

Algunos gobernadores alegan que el semáforo perjudica los negocios de las empresas... bien puede ser ataques a ciertas políticas del Presidente legítimo.

Por la salud, por la economía familiar y hasta por el deterioro ambiental que causan las embotelladoras a los mantos freáticos, estoy con el doctor López-Gatell.

Luis Hernández Romero

Hasta siempre, Eusebio Leal

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del historiador Eusebio Leal. Nos unimos a la pena del pueblo de Cuba ante esta irreparable pérdida.

Gracias, Eusebio, por enseñarnos a amar y defender a Cuba. Tus pasos se seguirán escuchando en tu amada, amadísima Habana.