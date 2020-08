Creado por Gómez Bolaños en 1970 y cuyo último capítulo fue grabado en enero de 1980, el programa fue retirado de la pantalla televisiva desde el primero de agosto luego de que, según medios mexicanos, la familia del actor y la cadena Televisa no llegaran a un acuerdo sobre los derechos de la serie.

Graciela Gómez, hija de Chespirito, aludió de manera indirecta a probables desacuerdos con Televisa.

Es una pena que quien más se benefició hoy afirme que ya no valen nada , escribió la joven también en Twitter.