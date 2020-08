Hoy escogimos la virtualidad, porque ella nos eligió a nosotros; no es algo determinado por el tango. Cuando el aislamiento sea normalidad, nuestro género va a tener una opción más en este formato , afirmó Juan Güerri, vicepresidente de la Asociación de Maestros y Bailarines de Tango Argentino.

La mujer, integrante también de la generación intermedia de la Academia Nacional del Tango, destacó que la danza emblemática de Argentina y de Uruguay siempre se resistió a la virtualidad y a la posmodernidad. Lo atractivo del tango es que siempre propone un encuentro real, del que no te puedes escapar por WhatsApp .

Fossati valoró que la pandemia obligó a los cultores del tango a descubrir nuevos caminos y formatos, con videos y grabaciones, aunque siempre es necesaria la presencia del otro: Uno puede dar una clase por Zoom y el tango, nos unen igual, aunque el otro esté del otro lado de la pantalla .

Al comentar cómo será volver a una milonga cuando la pandemia quede atrás, Güerri imaginó gente bailando con cubrebocas en pleno Buenos Aires y viendo quién tiene el más elegante. En vez de tener un pañuelo de seda al cuello, el hombre va a tener un cubrebocas de seda. Lo que no puede pasar es que se cambie el baile. Eso no va a pasar, no tiene que pasar , sostuvo.

No sabemos cómo será volver

Las milongas cerraron el 11 de marzo y por eso todo el mundo está pensando cómo volver y qué hacer. La mayoría de los bailarines están organizándose, buscando generar un colectivo particular, con su problemática, porque saben que va a tardar mucho en volver el tango. En Europa ya están bailando; hacen exhibiciones y milongas, con poca gente y ésta con cubrebocas , resumió el bailarín.