a inocencia a la que se aferra Emilio R. Lozoya Austin es algo menos que insostenible. Inocencia en la que está involucrada la familia más cercana del millonario ex director de Pemex y en la que 120 millones de dólares destinados a sobornos no avalan. La suma de incontables negocios de dinero obtenido sin transparencia lo sitúa muy lejos de la inocencia.

Empezando por los requisitos para iniciar trabajos de refinación en Tula, éstos no se cumplieron de acuerdo con las exigencias de la licitación pública. ¿Cómo logró adjudicar directamente esa obra de más de mil millones de pesos? ¿por qué no actuó con legalidad y transparencia? Simplemente porque sabía que no cumplía con los requisitos de licitación pública en el caso de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, también sabía de la ilegalidad de la adjudicación directa, sobre todo de una obra de tal tamaño.

El exceso en el pago al constructor Odebrecht fue alertado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). No cabía duda, el entonces director de Pemex autorizó un pago fuera de lo legal. Un negocio-contrato con valor de 787 millones de pesos no puede verse como un acto cometido por inocencia.

El pago para la refinería de Tula, Hidalgo, cubriría el acondicionamiento del predio, conformación de plataformas para aprovechar los residuales, aprovisionamiento de agua para rellenos y algo más. El costo superó el 60 por ciento de su precio real.

Desde su poder de decisión, era consciente de que, con una sóla orden, Lozoya podía traspasar de lo legal a lo ilegal sin ser cuestionado. Comerciar con otros países no es ilegal, pero burlando las leyes para crear infraestructura bajo condiciones desfavorables para la nación es cuestionable. No se concibe que haya beneficio para el país que contrata, si el precio es oneroso y la ganancia para la empresa contratada es abusiva. Aceptar este desequilibrio de valores monetarios es corrupción en cualquier país, incluyendo Brasil.

Luis Alberto de Meneses Weyll, ex representante de Odebrecht en México, señaló directamente al entonces presidente de Pemex como el funcionario que recibió cantidades significativas para recibir el beneficio de construir en el país sin licitación pública legal de por medio.

En la ciudad de Nueva York, ante la corte correspondiente, Meneses señaló que el funcionario mexicano al que se refirió era, efectivamente, integrante del gobierno de Enrique Peña Nieto. Nadie es inocente cuando se sabe violador de la confidencialidad de su cargo e irrespetuoso del código ético como funcionario público.