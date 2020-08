Desde 2018, la comisión incluyó a María en el Registro Nacional de Víctimas y comenzó a darle ayuda para alimentación y alquiler de vivienda en la Ciudad de México, a donde llegó escapando de otra entidad en donde se sentía en peligro, pero en julio de este año dejó de recibir esos apoyos, lo cual la expone a perder su lugar de residencia y posiblemente agredida.

De acuerdo con la sobreviviente, hace algunos meses fue reconocida por el integrante de un grupo delictivo al salir a hacer unas compras, a pesar de que ella negó su identidad y trató de ocultarla.

“En la calle corro un riesgo inmenso de que me maten porque soy chivatona, porque denuncié, y el grupo de delincuentes no me va a perdonar. Hubiera preferido no acusarlos nunca, que estar con un pie en el infierno y otro en la tierra. ¿Para qué acusé legalmente si voy a terminar debajo de un puente?”, se lamentó.

Al preguntar sobre este caso, una fuente de la CEAV admitió que no han podido entregar la ayuda a María debido a que la fiduciaria encargada de los pagos se ha retrasado en su labor.