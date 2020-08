Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 2 de agosto de 2020, p. 15

La epidemia de Covid-19 dejó muy visibles las enormes desigualdades económicas y tecnológicas que siempre han existido en el sistema educativo. Ahora se plantea un regreso a clases, pero sin asumir que enfrentamos no una emergencia sanitaria, sino un cambio de época, que exige a la escuela una profunda transformación , afirmaron especialistas en el sistema educativo y profesores frente a grupo, quienes consideraron que es evidente que no hay condiciones para un regreso a clases presencial o virtual para este 10 de agosto, pues los problemas de fondo siguen sin atenderse .

En entrevista, Lucía Rivera, profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Ajusco y Francisco Bravo, director y profesor de educación primaria, coincidieron al opinar que no podemos ofrecer las respuestas de siempre ni la misma escuela, cuando aún no sabemos cuántos estudiantes dejarán las aulas por pobreza, porque perdieron a sus padres o porque ya deben trabajar .

Todo el sector educativo, no sólo la formación básica, está enfrentando una situación sin precedente, destacó Rivera. La epidemia ha afectado todo: la vida cotidiana, el trabajo, la salud, el contacto con los otros y los patrones culturales. Alteró la vida en todos los aspectos, en particular la cercanía entre las personas, lo cual afecta directamente al sistema educativo.