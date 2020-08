Por su parte, la Secretaría de Salud recordó que hasta la fecha no existe evidencia científica sólida que demuestre la transmisión de Covid-19 por leche materna, por lo que es fundamental que la lactancia materna inicie durante la primera hora de vida, se mantenga en forma exclusiva a lo largo de los primeros seis meses y continúe, junto con alimentos sanos y adecuados, hasta los dos años de edad o más .

En México al menos un millón 600 mil recién nacidos no acceden a la lactancia materna exclusiva, que debe garantizarse hasta los seis meses de vida y de forma complementaria hasta los dos años de edad, alertó Horacio Reyes, presidente de la Asociación Prolactancia Materna, quien destacó que nuestro país debe fortalecer las estrategias para garantizar que toda madre, desde la consulta prenatal, inicie su proceso de sensibilización sobre la importancia de alimentar a su hijo exclusivamente al seno materno .

En el foro virtual convocado por Unicef-México, Arts destacó que cada año la lactancia materna evita 800 mil muertes en niños menores de cinco años en todo el mundo, mientras que 20 mil mujeres evitan la muerte por el cáncer de mama.

Entre los beneficios que aporta lactar a un bebé de forma exclusiva durante sus primeros seis meses de vida, se incluye el que evita el sobrepeso y la obesidad y ayuda a salvaguardar la tierra, ya que se trata de un recurso que no genera ningún proceso de contaminación ambiental .

Alertó que si sabemos que existe este producto con tantos beneficios, debemos protegerlo, en particular contra el uso de fórmulas lácteas .