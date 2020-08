Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 2 de agosto de 2020, p. 7

Desde abril, cuando dejó el servicio de ambulancias privadas y en atención a una convocatoria fue reclutado en el área de terapia intensiva para pacientes con Covid-19, Érick Cuevas Prado, como otros miles de trabajadores de la salud, ha hecho frente a una pandemia que no remite. Y aquello que ha visto y vivido estos meses no le permiten dudar sobre dónde encontrar las principales causas: Le he dicho a mi familia: me siento más seguro en el hospital que cuando vengo en el Metro a mi casa; es increíble que la gente no se proteja, no se cuide .

Iniciador de la Unidad Temporal Covid-19 Citibanamex, instalada por el gobierno de la Ciudad de México e instancias privadas para enfermos con síntomas leves o en convalecencia, este licenciado en enfermería y paramédico de 31 años recoge otra evidencia cotidiana: de un mes para acá, cuando empezó a abrirse la economía y la gente ha salido más a la calle, se han elevado las cifras de pacientes y hoy quienes llegan a cuidados intensivos tardan más en salir.

Érick Cuevas, que cubre veladas de 12 horas, ha sido testigo de cómo el hospital fue abriéndose por cubículos a partir de las necesidades de desfogue del resto del sistema hospitalario capitalino, incluidos los módulos de terapia intensiva, y éstos han pasado de ocho camas originales a 20 en estos momentos.

Como se planeó en el origen, al hospital de Citibanamex llegan en ambulancia enfermos que, según los diagnósticos, han vencido las etapas críticas en los institutos de Enfermedades Respiratorias, de Nutrición Salvador Zubirán, La Raza y otros nosocomios.