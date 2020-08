Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 2 de agosto de 2020, p. 7

El dióxido de cloro, comercializado como solución mineral milagrosa para tratar el Covid-19 y otros padecimientos, provoca efectos adversos a la salud, como cambios en la actividad eléctrica del corazón, que puede llevar a ritmos cardiacos anormales, así como baja presión arterial, insuficiencia hepática aguda y vómitos y diarreas severas.

Estas reacciones dependerán de la cantidad de sustancia ingerida, indicó Carlos Rius Alonso, académico del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El especialista refirió en entrevista que aunque se presenta como producto con respaldo científico, no es así, pues su uso se basa en estudios realizados en la década de 1980 sobre su efectividad para eliminar virus y bacterias. “Si se toma un cultivo de virus y bacterias y se le añade esta sustancia, en efecto se van a destruir, porque se agrega un fuerte agente oxidante. Es diferente hacerlo in vitro (en un ambiente controlado fuera de un organismo) que in vivo (en un organismo)”, explicó el académico, según información difundida por la UNAM.