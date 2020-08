E

n la puerta de su vivienda, Norma conversa en voz baja con Magda, su vecina y amiga íntima.

–Mi mamá dice que no le comente a Bernardo ni una sola palabra. Quiere que me haga como si no hubiera visto nada.

Ángela: –Pienso lo mismo que doña Griselda. Si le reclamas a tu esposo, de seguro va a negarlo todo.

Norma: –Me pareció algo muy ofensivo y también muy peligroso para él.

Magda: –Y para ti. No sabes con quien anda ni si esa mujer está infectada. Imagínate si te contagia.

Norma: –Ya casi nunca me toca... Pero eso es lo de menos. Lo que me importa es que no siga viéndome la cara de idiota.

Ángela: –Lo entiendo, pero yo que tú... (Se escuchan pasos.) Creo que ahí viene tu marido. Me voy. Cuando puedas, me hablas. Y no se te olvide lo que te dije: cierra el pico.

Norma entra en el departamento y encuentra a su madre en la cocina lavando los platos:

Griselda: –¿Qué quería Magda?

Norma: –Decirme que a Ramiro le hicieron la prueba en su trabajo y salió bien. ¿Abel está dormido?

Griselda: –No creo. Lo dejé da y da vueltas. Norma: –Ese hijo mío... Dios quiera que se alivie.

II

Bernardo aparece con la chamarra al hombro y el cubrebocas colgado al cuello:

Bernardo: –Híjole, en el Metro hacía un calor de la fregada. (Besa a Norma en la mejilla.) Buenas, suegra.

Griselda: –Buenas.

Norma (sin mirarlo): ¿Te fue bien?

Bernardo: –Sí, pero vengo muerto.

Norma (con sorna): –Ya me lo imagino.

Bernardo: –Se nos cargó gruesísimo la chamba. Norma (en el mismo tono sarcástico): –Lo bueno es que tú te las arreglas muy bien para todo. (Distribuye los platos en la mesa.) Madre, ya es tarde. Deja de lavar y vente a comer.

Madre: –Luego. Mejor me voy un ratito con Abel.

Bernardo: –¿Cómo ha estado el niño?

Suegra: –Bien, pero da y da vueltas. Hoy le dio por eso. Pobrecito de mi nieto.

Bernardo: –¿Pobrecito? Caprichudo, más bien.

Norma: –No empieces. El doctor ya nos dijo que los niños con ese padecimiento son obsesivos.

Bernardo: –Allá tú si le crees. ¿Me sirves?

III

Bernardo (recibe otra ración de guisado): –Ya llevo dos platos; en cambio tú no has comido casi nada.

Norma: –No tengo hambre.

Bernardo: –Si hicieras un poco de ejercicio...

Norma: –Aparte de limpiar la casa, hacer la comida, lavar tu ropa, cuidar a Abel, ¿quieres que me ponga a hacer ejercicio? Como que ya es mucho pedir, ¿no te parece?

Bernardo (sorprendido): –Des-de que llegué te noté medio rara. ¿Quieres decirme qué carajos te pasa? Norma (asienta en la mesa un sobrecito plateado):