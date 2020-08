Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 2 de agosto de 2020, p. 25

Chilpancingo, Gro., Empresarios, comerciantes, transportistas y organizaciones sociales exigieron a las mineras canadienses instaladas en Guerrero contratar mano de obra mexicana, porque sólo vienen a hacer negocio y a explotar nuestros recursos naturales , acusó Adrián Alarcón Ríos, presidente del Grupo Chilpancingo, integrado por diversos sectores económicos de esta ciudad.

Agregó que las trasnacionales se llevan las ganancias, así como el oro y la plata de Guerrero, y no lo reinvierten en la entidad. Pidió también que la proveeduría la hagan en la localidad, que no lo exporten de Canadá o de los estados del norte de México. De no hacerlo, advirtió, tomaremos algunas medidas .

Corresponsables, gobierno y sociedad, en la reactivación

Congregados en el zócalo de la capital la mañana del sábado, unas 70 personas, en representación de 23 organizaciones y taxistas, durante la puesta en marcha de La Cruzada Social por la Salud, Seguridad y Economía en Chilpancingo, leyeron la propuesta de reafirmar la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad para la reactivación económica, atención de la salud y la seguridad.

Ahí, Alarcón Ríos llamó a los partidos políticos a que “guarden silencio electoral pidiendo el voto de los ciudadanos en esta entidad; no queremos escuchar sus promesas y planes de trabajo en busca de nuestro voto, porque no es tiempo de pensar en un asunto electoral, tenemos un dolor común, prioritario para todos, que es el cuidado de nuestras vidas y la salud.