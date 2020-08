Tú puedes conocer a un rapero, saber cómo es solamente por sus letras , explica Hache ST, por eso no cree que lo que canta sea la verdad, sino más bien algo que se puede debatir .

Como las relaciones entre haitianos y dominicanos no suelen ser cordiales, Hache ST no entendía por qué su país era el único que celebraba la independencia de un país negro y no de uno europeo.

Al vivir en Nueva York, donde habita gente de todo el mundo, Hache ST convive con otros latinoamericanos, y aunque desde la metrópoli no se aprecian los mismos prejuicios que en el resto de Estados Unidos, el rapero considera que movimientos como el de Black Lives Matter tenían que pasar .

El título Ingeniería inversa proviene de una analogía sobre el proceso en que se hace el rap, a través de la reutilización de elementos de otros géneros, y aquella práctica. En el álbum manifiesta también su relación con México a través de la canción CDMX.