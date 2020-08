Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Domingo 2 de agosto de 2020, p. a11

Ante la pandemia del coronavirus, el deporte adaptado es de los más vulnerables, y como bien dijo la nadadora Vianney Trejo: Me importa más estar viva, que mi familia esté bien, que una clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Si se llegan a cancelar, no se acabará el mundo .

La cuatro veces medallista en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 consideró que la natación y el atletismo son los deportes más afectados con esta situación, pues tienen que cumplir con marcas y las condiciones no son las idóneas.

En su caso, no tengo una alberca en casa ni están abiertas las instalaciones acuáticas por el Covid-19. “Me estoy preparando en mi hogar. El otro día me puse a llorar y sentí feo al ver una competencia mía y estoy sin poder tocar el agua. Tengo una fuerza mental muy cañona, es lo que me ha dado este confinamiento para ir a Tokio”, expuso durante el segundo día del Congreso de la Academia Olímpica Online.