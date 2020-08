De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 2 de agosto de 2020, p. a10

Los Rayados de Monterrey reportaron un a jugador con Covid-19, del cual no dieron su nombre, después de la serie de pruebas realizadas a futbolistas, cuerpo técnico y directivos en la reciente semana. Por otra parte, Jesús Gallardo, no será contemplado para el partido ante León al presentar problemas de salud, mismos que el club no ha precisado y que por este motivo no se presentó en los últimos dos entrenamientos.