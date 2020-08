De la redacción

Periódico La Jornada

Domingo 2 de agosto de 2020, p. a10

Eugenio Pizzuto, de 18 años de edad, fue presentado como nuevo jugador del Lille de Francia, convirtiéndose en el tercer mexicano que llega a la Ligue 1, después de Rafael Márquez y Guillermo Ochoa.

El fichaje del juvenil, quien fue subcampeón mundial en 2019 con el Tricolor Sub-17, fue con total cautela y bien planificado. El jugador solía firmar contratos por un año con el club Pachuca, incluso después de sufrir una fractura prefirió continuar el proceso de recuperación por su cuenta, aseguró el portal Espn.

De esta manera, Pizzuto fue contratado por el Lille como jugador libre, debido a que su contrato con los Tuzos venció en marzo, por tanto el club hidalguense no recibió alguna compensación. Además, el futbolista tiene pasaporte mexicano e italiano, lo que facilitó al equipo francés realizar la compra.

Hola a todos, estoy muy feliz de estar aquí, gracias al Lille por la confianza de traerme. Quiero dar todo lo mejor de mí, tratar de ganar y que prosperemos como equipo , dijo Pizzuto en su presentación con el club francés.

Creo que la edad no importa, solo es un número. Me siento seguro y capaz de jugar con este equipo, no me importa si es justo ahora o en uno o dos meses. Estoy preparado mental y físicamente , agregó.