o hemos oído del ex presidente Felipe Calderón sobre el servicio que su secretario de seguridad, Genaro García Luna, le prestaba a El Chapo Guzmán, y lo seguiremos escuchando de quienes sean mencionados como corruptos en los procesos de Emilio Lozoya. Es un tipo de ignorancia premeditada, y fue definida así por la corte de Gran Bretaña en 1861: Si el acusado sospechaba el hecho; se dio cuenta de su probabilidad, pero se abstuvo de obtener la confirmación final porque pretendía negarlo, esto, y sólo esto, es ceguera voluntaria . La ceguera intencional es uno de los tipos de ignorancia que le favorecen sólo a los poderosos: los directivos de Enron; los habilitadores de los abusos sexuales del productor de cine Harvey Weinstein o de Roger Ailes en Fox News; el dueño de los tabloides británicos acusados de grabar ilegalmente conversaciones privadas, Rudolph Murdoch; las calificadoras de deuda y los bancos en la crisis de 2008; todos, alegaron no saber ni preguntar. Sobre sus delitos se despliega un manto de ignorancia que protege a los jefes de las violaciones atribuibles sólo a la mano invisible del mercado, a sus subalternos o a sus subsidiarias fuera del país o, incluso, a no haber tenido la intención de que el beneficio personal acabara afectando el interés público.

Yo no supe es casi lo opuesto al sólo sé que no sé nada de Sócrates, porque al menos el filósofo co-nocía lo que desconocía. Aquí,con los juniors de la reforma energética que favoreció a Odebrecht a cambio de sobornos, aparecen los ciegos que señalan como error personal lo que, en realidad, es un sistema ilegítimo de enriquecerse: las privatizaciones que le legaron a particulares lo que costó décadas de inversión pública. Entre los ciegos están no sólo los funcionarios de energía y los dueños de plantas chatarra vendidas a 14 veces su precio, sino también los fiscalizadores, reguladores, auditores, los consejeros del INE que no supieron del rebase monumental de los gastos en la campaña presidencial del PRI, y los legisladores que no vieron mal obtener un inusual bono anual por haber votado en favor de la reforma energética.