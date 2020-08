Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 1º de agosto de 2020, p. 15

La Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop) señaló que el involucramiento de la Secretaría de Marina (Semar) en labores de inspección y vigilancia pesquera en su vertiente operativa es la última esperanza que tenemos de que verdaderamente haya un combate frontal a la pesca furtiva .

En entrevista con La Jornada, señalo que, según el estudio Environmental Defense Found de México, casi 50 por ciento de la producción pesquera es ilegal o irregular y añadió que a ello se suma el impacto que ha tenido el Covid-19 en la actividad, la cual se ha visto afectada por el desplome de las ventas nacionales e internacionales y la falta de apoyos gubernamentales.

Estamos con las flotas paradas, no tenemos los apoyos que teníamos. En la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) desaparecieron los 23 programas, no quedó ninguno, sólo está Bienpesca, el apoyo a la gasolina ribereña no lo hemos recibido.