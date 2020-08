No obstante, advirtió que el gobierno tendría que asumir un mayor peso económico para sostener el nuevo esquema, en un escenario en el cual ya se destinan más de un billón de pesos a las pensiones –equivalentes a 4.2 por ciento del producto interno bruto–, lo que podría generar un costo fiscal a mediano o largo plazo.

Así lo advirtieron los participantes en un foro virtual sobre el tema, organizado por la UNAM, quienes señalaron que si estos cambios no van acompañados de otras acciones estructurales, sólo se quedarán como un parche que no resolverá el problema y que pueden constituir una carga fiscal dentro de algunos años.

Las modificaciones hechas por el actual gobierno al sistema de Afores son positivas y permitirán a más trabajadores acceder a sus pensiones al final de su vida laboral, pero no resuelven diversos temas de fondo, entre ellos la carencia de empleos suficientes y bien pagados que aumenten la capacidad de ahorro de las personas.

María Ascensión Morales, especialista en temas de seguridad social y docente universitaria, hizo ver que la modificación de los porcentajes con los que ahora contribuirían los trabajadores, los empleadores y el Estado es una cuestión menos importante que la creación de empleos suficientes que sostengan el nuevo esquema.

Necesitamos empleos y buenos salarios, porque si no, la gente no puede aportar. Si no se discute la parte fiscal y el empleo, en 24 años seguiremos con un problema igual o mayor, porque el endeudamiento y la cantidad de gente sin pensión va a ser más grande , alertó.