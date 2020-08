El Presidente resaltó ayer que el canciller Marcelo Ebrard está atento a los procesos judiciales en el exterior a fin de recuperar los bienes de México que se confisquen a ex funcionarios, como los dos colaboradores cercanos de García Luna y César Duarte, ex gobernador de Chihuahua. En todo esto queremos saber qué se recupera , dijo.

Por otra parte, ante los ataques de sus adversarios, entre ellos el ex presidente Felipe Calderón, dijo que aunque lo critiquen día y noche, no pasa nada , resiste y la transformación avanza, porque tiene como escudo protector el detente y el apoyo del pueblo, que es es su ángel de la guarda .

Respecto de las versiones de una supuesta custodia policiaca en España al ex presidente Enrique Peña Nieto, respondió que no tiene información alguna que sustente esa posibilidad.

En conferencia de prensa subrayó el interés de su gobierno en la extradición del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente preso en Nueva York, porque aquí también se hicieron negocios y hay dinero de por medio . Las investigaciones, aseveró, incluyen a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, dos de los principales colaboradores del ex funcionario en el gobierno calderonista, acusados el jueves por el fiscal federal neoyorquino de recibir sobornos multimillonarios para dejar operar al cártel de Sinaloa.

Al advertir que ante los casos de corrupción es muy importante recuperar lo robado al erario, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que si Altos Hornos de México (AHMSA) no devuelve los 200 millones de dólares pagados en sobreprecio por la planta de fertilizantes Agronitrogenados, no habrá acuerdo ni concesiones en el proceso legal derivado de esa operación fraudulenta.

Insistió que en el combate a la corrupción es tan importante la recuperación de lo robado como el castigo a los responsables y la garantía de no repetición. Igualmente, que el pueblo conozca el modus operandi del saqueo, la impunidad extrema y la manera en que se hacían negocios arriba, sin recato, o de cómo se llegó al extremo de que un secretario de seguridad tenía acuerdos con bandas del crimen organizado .

En relación con la planta Agronitrogenados, uno de los casos por los que se enjuicia a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y que consideró ejemplo de la hipocresía del modelo neoliberal, que privatizaba o estatizaba según convenía en los negocios sucios o billullos , confirmó que fue Julio Villarreal, dueño de Grupo Villacero –que llegó a un acuerdo con AHMSA para capitalizarla–, quien le propuso la devolución de los 200 millones, lo cual es algo que podría ayudar a los implicados . Pero también, añadió, de no ocurrir, el juicio seguirá como está considerado.

No hay ningún problema: si no hay devolución, sencillamente no hay acuerdo. Nosotros no vamos a otorgar ninguna concesión si no recuperamos lo que se llevaron , advirtió.