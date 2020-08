En AN estamos tranquilos porque no fueron militantes panistas, sino personas que trabajaron en una administración, donde hay buenos y malos funcionarios , añadió.

Rechazó que las imputaciones contra los ex funcionarios de seguridad afecten a su partido, pues éste no dictó ninguna directriz al respecto. Si los implicados por su conducta personal realizaron acciones indebidas, encontrarán un justo castigo o, de lo contrario, serán absueltos.

El vocero del PAN, Fernando Herrera, externó su confianza en que en Estados Unidos se cumpla con esos principios, lo que contrasta con el caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex acusado de corrupción, donde lo importante es el circo político y no la aplicación de la ley .

El Partido Acción Nacional (PAN) pidió que las investigaciones contra Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, colaboradores de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad enjuiciado en Estados Unidos, se apeguen a derecho y sin más intención que buscar la justicia.

Obdulio Ávila, representante sustituto de Acción Nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pidió esperar los resultados del proceso judicial, pues quien acusa debe aportar pruebas y quien es acusado tiene derecho a defenderse.

Como ex subsecretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón, dijo no creer que en ese gobierno haya habido quien estuviera en favor de la delincuencia organizada o el narcotráfico. “Los que fuimos servidores públicos estuvimos comprometidos con el orden, la legalidad y justicia… Cualquier imputación se debe resolver por los cauces jurisdiccionales correspondientes”, enfatizó.

Por lo demás, consideró que el PAN no puede ser responsable de lo que hayan hecho algunos ex funcionarios, porque no fue instrucción del partido.