Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 1º de agosto de 2020, p. 8

El Ministerio Público Federal usa técnicas especiales de investigación (que incluyen escuchas telefónicas) en las indagatorias que realiza contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, cinco personas físicas y otras tantas empresas, e informó que procederá a la imputación correspondiente contra el ex funcionario, investigado también por el gobierno de Estados Unidos por corrupción y colaboración para traficar drogas con el cártel de Sinaloa.

La institución que encabeza Alejandro Gertz Manero informó que investiga a cinco personas físicas e igual número de empresas ligadas a éstas, ya que desde que comenzó la nueva administración, y con la nueva Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio Público Federal (MPF) inició carpetas de investigación contra García Luna, detenido en diciembre de 2019 en Estados Unidos.