Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian, se presentó la tarde lluviosa del 26 de julio frente al Antimonumento a los 43 para exigir castigo para todos los involucrados, porque a las fuerzas militares no se les ha tocado , ni a Murillo Karam, creador de la farsa que se notificó al mundo, ni ha Tomás Zerón, acusado de sembrar pruebas falsas en el basurero. Nosotros no queremos cuerpos , insistió Clemente. Que no se abandone la búsqueda de vida , demandó.

Para Clemente, su hijo Christian no es los dos gramos de hueso que le entregaron. Eso es un fragmento nomás, no tengo cuerpo, no tengo verdad. No sé qué pasó con él y con sus compañeros , indicó el padre, e insistió en que se mantendrá de pie hasta que todos los responsables estén en la cárcel .

La infatigable Cristina Bautista, madre de Benjamín, otro de los 43, no oculta su desesperación. Enfatiza que por culpa del gobierno anterior seguimos sin saber nada de nuestros hijos , y que no descansarán hasta encontrarlos con vida. Que sepa el mundo entero que no nos vamos a rendir , dice esta mujer que, como el resto, no ha tenido un día de calma desde hace casi seis años.

Verdad y justicia, es lo que exigen. Y no se conformarán con menos.

