Leticia Hidalgo, iniciadora de las Fundenl, dijo que las autoridades declararon el no ejercicio de la acción penal debido a que ya no cuentan con elementos para determinar a los culpables de la desaparición y asesinato de la joven.

En octubre de 2011, tras un reporte ciudadano, la Fiscalía General de Nuevo León localizó sus restos en la vía Monterrey-Saltillo, sin embargo, hasta octubre de 2012 realizaron una prueba genética, es decir, su identificación se realizó un año después del hallazgo , explicó.

La buscadora agregó que existieron múltiples inconsistencias en los informes periciales, lo que generó incertidumbre entre los familiares de la víctima. Por ello, en 2014, las Fundenl y el equipo peruano de antropología forense realizaron una segunda prueba genética, donde se confirmó que los restos eran de Brenda Damaris.