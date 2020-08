San Cristóbal De Las Casas, Chis., Más de 200 trabajadores de la salud marcharon ayer en Tuxtla Gutiérrez para exigir la liberación del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, ex jefe de Urgencia y Medicina Critica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, detenido el pasado fin de semana, acusado de abuso de autoridad.

Pidió dinero por atención

Agregó que en una segunda carpeta de investigación en contra del médico, el ciudadano Jorge Gustavo Cervantes Yáñez, contagiado de Covid-19, declaró que el imputado le pidió entre 550 mil y 650 mil pesos por atenderlo en una habitación con una curación integral porque estaba yo grave y era posible que necesitara intubación en el citado nosocomio.

Familiares de Grajales Yuca, por su parte, aseguraron que el médico fue detenido con engaños el pasado 25 de julio, luego de que Karen Alejandra Ramírez Molina, hija del ex diputado local y ex líder del partido Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, recién fallecido de Covid-19 en el hospital del Isstech, acusara al especialis-ta de pedirle dinero para la atención de su padre.