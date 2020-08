Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 1º de agosto de 2020, p. 5

Las opiniones de Neil Young sobre el gobierno de Donald Trump son claras. En diversas ocasiones el músico ha manifestado su rechazo a las políticas del mandatario estadunidense, además de su rechazo al uso de sus canciones durante las campañas del político.

Ahora, una nueva edición de la canción Looking for a Leader, de 2006, escrita cuando George W. Bush seguía en el poder, fue presentada por Young en su acústico Fireside Sessions.

La actualización, denominada Looking for a Leader 2020, critica en su nueva letra a Trump. “America has a leader/building walls around our house/He don’t know black lives matter/and we got to vote him out (Estados Unidos tiene un líder/construyendo paredes alrededor de nuestra casa/no sabe que las vidas de los negros importan/tenemos que votarlo fuera)”, canta el músico.

En enero de este año, a Young le fue concedida la ciudadanía, luego de casi 54 años de vivir en Estados Unidos. Inmediatamente, el músico nacido en Toronto, Canadá, informó a sus seguidores en redes sociales sobre su nueva condición y, saludando la bandera de su nuevo país, los invitó a votar a conciencia.