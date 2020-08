Ap, Afp y Reuters

Sábado 1º de agosto de 2020

Silverstone. La escudería Racing Point fue la protagonista en el primer día de ensayos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, gracias a que el canadiense Lance Stroll firmó el mejor tiempo del viernes y al regreso inesperado del alemán Nico Hülkenberg para remplazar a Sergio Checo Pérez, positivo por coronavirus el jueves.

Sin duda es uno de los días más tristes en mi carrera , manifestó el piloto mexicano, primer contagiado de la Fórmula 1, quien admitió que después del Gran Premio de Hungría (19 de julio) viajó a Guadalajara y ahora debe cumplir 10 días de aislamiento y someterse a cuatro pruebas de Covid-19, por lo que tampoco podrá correr la semana próxima, también en Silverstone, sino hasta el Gran Premio de España, el 14 de agosto.

“De mi parte he seguido todas las recomendaciones al pie de la letra, las de mi equipo y de la FIA (Federación Internacional del Automóvil). Después de Hungría tomé un vuelo privado para ir a México a ver a mi mamá, quien tuvo un accidente muy fuerte; estuve ahí dos días, volví a Europa y me sentía y me siento perfecto; no tengo ningún síntoma; de hecho, iba a ir a correr ayer por la mañana cuando dieron la noticia.

Al final pones todo en perspectiva y creo que hoy lo importante es mi salud, salir bien librado de esto para estar pronto de vuelta en las pistas , agregó el jalisciense, quien agradeció el apoyo de otros pilotos, del equipo y los aficionados.

Otmar Szafnauer, director de la escudería británica, aseguró que no tiene nada qué reprochar al mexicano y se mantienen pendientes de su pronta recuperación. Hasta entonces, seguirá siendo relevado por Hülkenberg, quien ayer fue el séptimo más veloz.