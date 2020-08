No obstante, lo que pretende la compañía, acusó, es continuar labores con otro gremio y con un contrato de protección, como sucedió en otras minas y, agregó, es falso que no existan reservas monetarias porque en los informes financieros 2017-2018, remitidos a la Bolsa Mexicana de Valores, se ha demostrado lo contrario . A la par, el líder de los mineros de Taxco, Roberto Hernández, señaló al empresario Germán Larrea de estar detrás de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde; prueba de ello, aludió, es que la dependencia no ha intervenido en favor de los mineros, sino que se ha manifestado del lado del patrón y no ha seguido las promesas del Presidente . Todavía hay células de gobiernos anteriores que protegen a Grupo México , afirmó.

En un acto celebrado en las oficinas de la gremial, en Taxco, Antonio Navarrete, vocero de los mineros de Cananea, insistió en el llamado al gobierno federal para dar solución al conflicto.