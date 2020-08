Los secretarios generales Maura López Aguilar, de la sección 34 de Zacatecas; Pedro Gómez Bahamaca, de la siete de Chiapas; Pedro Hernández Morales, de la nueve de la Ciudad de México, y Eloy Hernández López, de la 22 de Oaxaca, exigieron en nombre de la CNTE no poner en práctica el llamado modelo híbrido de educación, anunciado por la SEP, ni algún otro, sin consultar y tomar en cuenta las opiniones del magisterio.

Sin embargo, estimaron que todavía hay tiempo para poder acordar de la mejor manera el inicio del ciclo escolar. Para la coordinadora el regreso a clases no tiene una fecha fatal , dijeron, al fijar su posicionamiento respecto de las condiciones para el regreso a clases y la situación por la que atraviesan los trabajadores de la educación.

En este momento no existen las condiciones para regresar a clases ni siquiera de manera virtual, a distancia o bajo el modelo híbrido anunciado por las autoridades educativas federales, sostuvo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que solicitó retomar la mesa de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Insistieron que no existen condiciones para continuar en las clases a distancia, pues hay un sector muy amplio de alumnos –y también de profesores – que no tiene las herramientas tecnológicas para las clases virtuales o a distancia, además de que muchas familias se encuentran en una situación económica crítica, y de que este modelo no considera las situaciones que enfrentan alumnos con alguna discapacidad.

Lamentaron que una vez más al maestro se le declare indispensable, pero sólo para operar las decisiones ya tomadas sin su participación. Insistieron en que sólo mediante el diálogo se pueden construir los mejores protocolos, programas y acciones necesarios que garanticen un seguro regreso a clases.

“No es que nos neguemos a seguir en contacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos; lo que decimos es que tiene que discutirse con el magisterio–-con esta representación de la coordinadora–, cómo vamos a ir trabajando el regreso a clases”, dijo el dirigente Hernández Morales.