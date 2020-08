La quema de vehículos, de casetas y de edificios públicos en el estado responde a una actitud de confrontación con la participación de pocas personas. Si están inconformes, que acudan a las instancias legales , añadió el mandatario. Aseveró que Nuevo León y Tamaulipas ya enviaron la cuota que les corresponde, pero ante los problemas que existen en Chihuahua para entregar agua de las presas, alertó que un incumplimiento podría derivar en una revisión del tratado que no sería conveniente para el país.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó las manifestaciones violentas del miércoles en Chihuahua en contra de la extracción de agua para cumplir con el tratado. Llamó a los ciudadanos a no dejarse manipular por políticos de oposición, en este caso del PAN , a quienes acusó de estar detrás de las protestas. Aseguró que se aprovechan de la situación para llevar agua a su molino , y engañan a la gente con que se van a quedar sin líquido.

Por su parte, la directora de Conagua recordó que en el ciclo 34, que terminó en 2015, el país cerró con un adeudo de 324 millones de metros cúbicos y hay un acta en el Tratado que establece que durante dos periodos consecutivos no se pueden repetir los déficits en la entrega de agua, por lo que en el ciclo que termina el 24 de octubre se debe entregar la totalidad del líquido.

Destacó que controlar ahora el huachicol del agua o las extracciones ilegales no solucionarían el problema, lo cual además no se puede realizar en este momento porque la zona está revuelta . Jiménez aseguró que los agricultores de Chihuahua tienen el agua asegurada para el actual ciclo agrícola.