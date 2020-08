Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 31 de julio de 2020, p. 8

El ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya se mantiene bajo la protección de la Fiscalía General de la República (FGR), que le concedió estar sujeto a proceso en el hospital para obtener más información sobre las operaciones en que está involucrado, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, dijo, se va a saber cómo compraron a legisladores y la reforma energética, cómo se atrevieron a entregar el gas de Pemex a Odebrecht .

En una larga conferencia, también anunció que se cambió al primero de octubre el retorno de los trabajadores del Estado a las oficinas y que pese al incremento del costo del tren suburbano, se concluirá. Asimismo, defendió su decisión de designar a Isabel Arvide cónsul en Estambul: es una periodista que está ejerciendo el noble oficio del periodismo desde hace 40 años; no tiene malos antecedentes. Yo no la encontré en la lista de los que recibían dinero en el gobierno anterior.

Por segundo día, el mandatario se refirió a las fiestas patrias: “¿cómo vamos a hacer el Grito? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Guardando la sana distancia en la ceremonia. Claro que va a ser en el balcón. En toda la plancha del Zócalo pueden estar 500 personas bien separadas; hice la propuesta, porque hay un comité de esta ceremonia, de que sea con antorchas para mandar el mensaje de que sigue encendida la llama de la esperanza”.