Viernes 31 de julio de 2020, p. 2

Ginebra. Los rebrotes de (Covid-19) en algunos países fueron causados por el hecho de que los jóvenes bajaron la precaución durante el verano en el hemisferio norte , afirmó ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El especialista insistió que los jóvenes deberían encabezar el cambio en las nuevas normalidades sociales provocadas por la pandemia, como la distancia física, el lavado de manos y el uso de cubrebocas cuando la distancia entre personas es imposible. Lo hemos dicho esto antes y lo diremos nuevamente: los jóvenes no son invencibles , dijo en conferencia de prensa en Ginebra.

Señaló que la pandemia no significa que la vida tenga que detenerse , pero pidió proteger especialmente a los que tienen mayor riesgo de contraer el Covid-19 , entre ellos los mayores que viven en residencias.

Michael Ryan, director del programa de emergencias sanitarias de la OMS, añadió durante la sesión que los jóvenes no deben asumir riesgos que no pueden evaluar adecuadamente. Esas inflamaciones que comienzan en los pulmones luego pasan al sistema cardiovascular. En muchos casos, incluso si el virus se transmite en forma débil, puede afectar otros órganos, y no sabemos cómo repercutirá eso a largo plazo a la salud , advirtió.

La jefa del equipo técnico de la unidad de enfermedades de emergencia del organismo sanitario, Maria Van Kerkhove, aseguró que especialmente los clubes nocturnos son amplificadores de la transmisión del virus y agregó: Entendemos que los jóvenes en verano quieran volver a su modo de vida anterior .

Soumya Swaminathan, jefa del área científica de la OMS, dijo que cualquier país que apoye la iniciativa de financiamiento del Covax, un esquema diseñado para garantizar un acceso global equitativo a vacunas contra el Covid-19, tiene más oportunidades de contar con una inmunización exitosa.