on frecuencia, en domingos y lunes, los dos López (Obrador y Gatell) señalan la baja en los casos de Covid-19 como signo del control de la pandemia, del aplanamiento de la curva. Y, en efecto, ello es así, pero sólo en domingo y lunes, como resultado, probablemente, de los ritmos semanales de trabajo de quienes se encargan del registro de las cifras de casos y muertes que se hacen públicas. Es comprensible que lo diga AMLO si no se ha percatado del ciclo semanal de estos datos, pero López-Gatell tiene que haberse percatado. Organicé las semanas, para fines del análisis que sigue, de martes a lunes, para hacer más visible las bajas en domingo y lunes. En la gráfica 1 muestro, para las 14 semanas más recientes (del martes 22 de abril al lunes 27 de julio) los registros diarios en grupos de barras semanales (y con clave de color los días). A partir de la semana seis el patrón de mínimos en domingo o lunes (o en ambos) se consolida. Por ejemplo, en la semana 14 (la última en la gráfica que concluyó el lunes pasado) hay una baja sostenida desde el jueves 23 hasta el lunes 27, pero el martes 28 y miércoles 29 (que ya no se muestran en la gráfica por ser parte de la semana en curso) los casos repuntaron, como lo habían hecho la semana previa y, prácticamente en todas las 14 semanas. El patrón semanal en su totalidad no se repite siempre ya que el máximo semanal varía, cayendo sobre todo en jueves, sábado o martes. Es evidente que el análisis correcto de los datos es el semanal y no el diario. En la gráfica 2 se presenta la evolución de los casos nuevos por semana y en ella desaparecen las fuertes fluctuaciones diarias de la gráfica anterior. La gráfica muestra claramente que los nuevos casos (lo que los economistas llamamos variación marginal) siguen creciendo semana a semana, de manera que cada semana registra más nuevos contagios que la anterior. Y lo hace rápidamente: mientras la más reciente semana, la número 20, los nuevos casos fueron 46 mil 93, eran 35 mil 535 en la semana 16, y 26 mil 667 en la número 13. La curva polinomial de tercer grado ajustada (con R²= 0.9975) predice que en la semana 22, del 4 al 10 de agosto, los nuevos casos serán 50 mil.