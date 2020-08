A

lgunos estiman que en materia económica ya pasó lo peor y otros que la caída tocó fondo , por lo que se inició la recuperación. Ojalá tengan razón, pero el hecho es que en el segundo trimestre de 2020 el producto interno bruto (PIB) se desplomó 17.3 por ciento respecto al trimestre previo, para un anualizado, en términos reales, de 18.9 por ciento, de acuerdo con el Inegi.

Como referencia histórica, y con base en datos de esa misma institución, vale mencionar que en el siglo XX la mayor caída económica del país (cerca de15 por ciento) se registró en 1932, con Pascual Ortiz Rubio en la Presidencia de la República, producto de la Gran Depresión en Estados Unidos, que estalló en 1929 y sacudió a todo el mundo.

En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador dijo que ya esperábamos estos datos, porque se está midiendo abril, mayo y junio, que son los tres meses peores. La pandemia comienza a afectar en marzo; en el primer trimestre se cayó la economía, pero se tocó fondo en abril y mayo. Nuestra propuesta de enfrentar la crisis nos está resultando favorable, porque dijimos que a partir de julio empezábamos a levantarnos y ya hay signos en ese sentido .

De acuerdo con su análisis, ya pasó lo peor y funcionó la estrategia, nos estamos recuperando y los datos son hasta junio, que no incluye julio y todo lo que consideramos va a suceder en agosto, septiembre y lo que falta del año; (el comportamiento económico) va a ser una V; caímos como todas las economías del mundo; no es un asunto de México, es mundial, por la pandemia. Entonces, ya estamos repuntando .