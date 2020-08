Las autoridades bielorrusas dicen no tener dudas de qué perpetraban los mercenarios –identificados como miembros del llamado grupo de Wagner , unidad paramilitar dependiente del GRU (inteligencia militar) de Rusia–, pero no pueden probar al servicio de quién sembrarían el caos.

Pero como en Rusia oficialmente no hay mercenarios, el Kremlin no tardó en asegurar este jueves que nada tiene que ver con el incidente en Bielorrusia, ya que –según su portavoz, Dimitri Peskov– no se puede perseguir algo que no existe, aunque hay evidencias de que varios de los detenidos son ucranios y rusos que combatieron en la región rebelde de Donbás (sureste de Ucrania) .

Y existe también otra posible explicación: la presencia de los mercenarios rusos se debió a las dudas que despierta en el Kremlin las posibilidades de Lukashenko de vencer en las urnas, y en caso de ser derrotado éste, Moscú no podría permitir que gobierne Bielorrusia un presidente que, desde su punto de vista, abriría las puertas a convertir el país en una base de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.