Viernes 31 de julio de 2020, p. 28

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) reiteró ayer la petición que hizo hace dos semanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, de que se establezca en la región un hospital de campaña Covid-19.

En un comunicado, la Ucizoni recordó que en una reciente visita que el mandatario federal hizo a Oaxaca, insistió en su solicitud de que se levante dicha clínica, “a lo cual respondió que ya se había creado un hospital en Juchitán.

Dicha respuesta no resuelve ni atiende nuestra petición, pues no contamos con ambulancias equipadas para trasladar a los pacientes . Además, “en los últimos 10 días la propagación del coronavirus en esta región se ha acelerado y ya son cientos de enfermos. Las clínicas y las unidades médicas rurales del sistema Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar no cuentan con medicamentos ni personal.

“La situación se ha agravado, ya que se reportan brotes en Benito Juárez, San Miguel Chimalapa, Santa María Chimalapa, San Juan Guichicovi y San Juan Cotzocón, Uxpanapa, en la colonia Cuauhtémoc, en Matías Romero; en el Barrio de la Soledad, en Santa María Petapa, y en la ciudad de Matías Romero, donde la insuficiencia de servicios médicos está orillando a que decenas de enfermos, principalmente indígenas mixes, zoques, chinantecos y zapotecas, estén aislados en sus casas sin atención médica. Decenas han fallecido.