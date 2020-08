La situación se ha agravado porque carecemos de una normatividad que proteja y ofrezca financiamiento público, no individual, sino a colectivos teatrales; es decir, no existe un fondo para el funcionamiento de los espacios teatrales , explicaron.

Recordaron que los pequeños espacios teatrales independientes tienen una vocación de beneficio social, no lucrativa. Urge reabrir, por supuesto, de manera muy responsable y con absolutamente todas las medidas sanitarias cubiertas. Estamos preparados para ello. Han podido abrir iglesias y centros comerciales, por lo que después de cuatro meses los espacios teatrales requieren de un respiro .

A diferencia de algunos productores que se han beneficiado del Efiartes, nosotros no buscamos el lucro; además, existen diferencias, que van desde la selección del repertorio y el costo del boleto, hasta la capacidad de los espacios , explicó Pascal.