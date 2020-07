Por lo que respecta a la salud de las mujeres indígenas, Ofelia Pérez Ruiz, vocera del Movimiento de Parteras de Chiapas Nich Ixim, fundado en 2017, destacó que en las comundiades indígenas y rurales de la entidad la atención materna y neonatal ya eran deficientes antes del Covid-19, pero ahora se ha profundidado, hay escasez de personal, equipo e infraestructura de salud, desabasto de medicamentos y de acceso a métodos anticonceptivos, hay racismo y una ausencia de enfoque intercultural y de respeto a los pueblos originarios .

En Chiapas, como en muchas otras regiones donde habitan los pueblos indígenas, vivimos una crisis sanitaria crónica y una pobreza estructural que sume a las mujeres en estados precarios de salud y nutrición, por eso nuestro estado se mantiene en los primeros lugares de muertes maternas.