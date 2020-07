De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 30 de julio de 2020, p. 15

¿Habrá gente?, se le preguntó. No, es que no sabemos si vaya a haber gente, no sabemos todavía pero va a haber Grito .

El anuncio de las Fiestas Patrias salió tras su alusión a la rifa del avión presidencial, pues la presentación pública de la aeronave reactivó la venta de cachitos del sorteo, por lo que auguró que se venderán todos.