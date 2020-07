Pregunta urgente para Scotiabank

ecesito saber cuándo me entregará Scotiabank mi tarjeta de crédito por la cual me cobró el 6 de febrero pasado 810.84 pesos (comisión más IVA). Hago notar que el mismo banco me hizo algo similar en 2018 y tuve que acudir a las autoridades financieras para dirimir la controversia.

La situación actual me parece mucho más confusa y huele a burla, puesto que la institución bancaria se ha comunicado en distintas ocasiones para indicarme un número de folio para recoger el plástico. Me manda casi una vez por semana SMS o mensajes a mi correo electrónico con el siguiente encabezado: Tips para el uso de tu tarjeta de crédito Scotiabank.

Espero que el banco entienda que debe entregarme el plástico para que yo pueda atender la muy amable recomendación que me hizo el 23 de este mes: Hola, Guy, no pierdas de vista tu tarjeta al momento de pagar con ella . De no hacerlo, debe regresarme el dinero que me cobró.

Guy Pierre

No depositan ayuda a adulto mayor

A raíz del cambio de tarjetas de Bienestar para Adultos Mayores dejé de recibir el apoyo económico que se me daba por pensión alimenticia. Me entregaron mi tarjeta, designando como depositario a Banco Azteca, con la indicación de que tenía que acudir a la institución para que activaran el plástico. Acudí constantemente en busca de mi depósito, la respuesta siempre fue negativa.

Para conocer el por qué de la omisión fui al módulo de atención ciudadana de la Secretaría del Bienestar ubicado en la Unidad Habitacional Santa Fe, donde me dijeron que no existía antecedente de mi solicitud de registro y por ello no aparecía en el sistema.

El 27 de febrero pasado presenté nuevamente la documentación requerida en el módulo de la alcaldía Álvaro Obregón, quedó registrado con los datos: Estado 09-región 010-folio-1787708. Ese día me indicaron que a más tardar en abril se me harían los depósitos correspondientes. Ya pasaron tres meses y en Banco Azteca dicen que no me han depositado porque sigo sin aparecer en el sistema.

Suplico a quien corresponda que se corrija mi caso y me hagan los depósitos bimestrales a los que tengo derecho y que el gobierno federal está otorgando a los adultos mayores. Tengo 75 años y un sinfín de gastos (luz, agua, predial, etcétera).

Los módulos de atención para este propósito están cerrados por la pandemia y no hay quién conteste en sus teléfonos.

Jesús Mandujano Mejía, teléfono: 55-5683-1295

