Aquí en la colonia Anhelo las familias perdieron todo: no hay agua, no se han bañado, no tienen comida. Si les traes una despensa, no pueden cocinar porque muchas se quedaron sin tanque de gas, se lo llevó el agua. Por eso nos estamos dando a la tarea de cocinar y traerles alimentos preparados a los puntos donde se reúnen a esperar a que baje el agua para regresar a sus casas, pero también estuvimos alimentando a quienes no quisieron dejar sus casas por miedo a que les roben sus cosas.

No puedo caminar. Por eso cuando llega mi turno ya se acabó todo. Además, hay gentes muy mañosas que acaparan todo, no hay quién ponga orden. Los que estamos viejos o inválidos no alcanzamos o nos dejan lo último. Así estoy desde el domingo. Me sacaron de la casa en lancha; si me quedo ahí me ahogo , afirma con un dejo de amargura.

El anciano con cubrebocas de estampado militar es uno de los miles que desde el paso de Hanna duerme en los alrededores del Bulevar Oriente debido a que su casa, en la colonia Delicias, quedó bajo el agua.

A ese punto de la ciudad llegan las camionetas de doble tracción con alimentos preparados o ropa que dejan para que los damnificados escojan. La mayoría trae la misma vestimenta desde que salió de su casa. Tampoco han tenido oportunidad de bañarse, y si cuentan con sanitarios portátiles es porque organizaciones y particulares pagaron para que les llevaran media docena a la avenida.

Ayuda Humanitaria Reynosa y otras agrupaciones de la sociedad civil que entregaron despensas a vecinos de La Escondida y Jacinto López anunciaron la apertura de cinco centros de acopio de agua embotellada, latería, artículos de higiene personal y hasta alimento para mascotas, pues muchas huyeron y ahora se les ve en las calles lejos de sus dueños y sin comer.

Claudia Romero recordó que la agrupación rescató a un bebé de tres días de nacido en la colonia Jacinto López y durante lunes y martes siguió haciéndolo, pero ya con adultos mayores y personas discapacitadas.