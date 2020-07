Julia Le Duc

Jueves 30 de julio de 2020, p. 29

Matamoros, Tamps., Las lluvias que provocan los remanentes de la tormenta Hanna aumentaron el nivel del río Bravo de cuatro a 7.50 metros y el cauce comenzó a desbordarse a unos 300 metros del nuevo puente internacional y del campamento donde mil 400 migrantes viven a la espera de respuesta a su petición de asilo humanitario en Estados Unidos.

Aun cuando las autoridades emitieron una alerta de inundación, los extranjeros se niegan a ser reubicados y la Guardia Nacional advirtió que podría desalojarlos, informó Enrique Maciel Cervantes, delegado regional del Instituto Tamaulipeco del Migrante.

Se sigue platicando con ellos, pero (la movilización forzada) es una posibilidad, ya que se niegan a retirarse aun con la invitación de la diócesis de Matamoros para alojarlos en un convento que sería un refugio donde no pueden ser molestados por las autoridades , añadió.

La preocupación de las autoridades se debe a que el caudal ya llegó a unos metros del paraje donde se ubican cientos de casas de campaña, cercado por el Instituto Nacional de Migración. Allí viven familias de migrantes que se resisten a salir por miedo a que después de la contingencia no se les permita regresar y eso afecte su petición de asilo.

El activista religioso Abraham Barberi, quien desde el lunes duerme en el campamento, señaló que hubo errores del Instituto Nacional de Migración al dialogar con los líderes de la comunidad migrante.

Representante de la Comunidad Esencia Urbana –que provee alimentos, leña y agua embotellada a los migrantes–, Barberi explica que para los extranjeros es importante mantener su lugar en ese espacio que les resulta estratégico por estar cerca del nuevo puente internacional, adonde acudirán a su cita con un juez de una corte federal en un proceso virtual que el vecino país suspendió hace tres meses por la pandemia.