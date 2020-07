l ¿quién pompó? que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador en relación al affaire Lozoya Austin significa que, como bien dice Fabrizio Mejía, las respuestas no son el punto de llegada, sino el punto de partida . Es algo más grave que todo un proceso mayor de saqueo y transferencia de riqueza, bienes, paraestatales, territorios y recursos naturales públicos a favor de privados de dentro y fuera con firmas como Odebrecht en medio de sobornos. Es mucho más que todo eso: lo recuerda Bernardo Bátiz con el pensar de Mario de la Cueva a mano: el complejo petroeléctrico es parte de la esencia de la nación.

En 2013, las encuestas mostraron que siete de cada 10 consultados rechazaron la privatización/extranjerización petrolera, regresión disfrazada de reforma energética. Cinco años después, la gente se movilizó en las elecciones, Peña tocó una fibra de identidad bien articulada por Gilberto López y Rivas en su Denuncia de hechos a través de los cuales se configura el delito de traición a la patria ( La Jornada 27/9/13). Ese asunto lo destaqué en Flexibilización constitucional y el reingreso a México de las petroleras nacionalizadas por Lázaro Cárdenas, en Jaime Cárdenas G. (coord): Reforma Energética, II-Jurídicas UNAM, 2015) mencionando un documento dirigido a los legisladores y firmado por destacadas figuras del país en el que se asienta que el presidente Enrique Peña Nieto “…incurre en los delitos señalados por los artículos 108 párrafo segundo constitucional y el 123 fracción primera del Código Penal federal, porque compromete nuestra soberanía, pone en riesgo nuestro desarrollo como país libre e independiente y constituye un hecho aun más grave de lo que fue la entrega de Texas durante el siglo XIX”. (p. 183-184). También Bernardo Bátiz, ex procurador general de Justicia del Distrito Federal, recordó que la iniciativa de EPN conlleva lo que para el jurista Mario de la Cueva son decisiones políticas fundamentales contenidas en la Carta Magna, pero que no están sujetas a cambios por el constituyente permanente, porque son parte de la esencia misma de la nación ( Traición a la Patria La Jornada, 4/11/12) como sería cambiar el sistema democrático por uno monárquico, suspender las garantías individuales o finiquitar la separación de la Iglesia y el Estado. Es en ese rango de normas al que pertenecen los artículos 27 y 28, por ser, petróleo y electricidad en el texto constitucional vigente, áreas estratégicas de la economía que no pueden ponerse en manos particulares y obviamente, mucho menos en manos de empresas extranjeras ( idem).

www.jsaxef.blogspot.com

Facebook: @jsaxef