l presidente le gusta citar la Biblia. Lo hace no nada más por gusto literario, sino que menciona pasajes de la obra para justificar algunas decisiones como titular del Poder Ejecutivo. Lo singular de su caso es que, durante su larga trayectoria política, muy enfáticamente ha expresado admiración por Benito Juárez en cuanto a la decidida lid que dio el personaje por separar la Iglesia y el Estado.

A diferencia de sus recientes antecesores en el cargo presidencial, Andrés Manuel López Obrador sí es lector. Tiene un amplio abanico de lecturas, particularmente le interesa documentarse sobre historia de México y, dentro de la misma, tiene fuerte inclinación por los liberales del siglo XIX. Respecto de la Biblia, en contraste con Enrique Peña Nieto, quien dijo que la Biblia era uno de los libros leídos por él, López Obrador sí deja ver que no solamente lee, sino que ha estudiado bastantes pasajes bíblicos y los toma para normarse ­conductualmente.

Un ejemplo reciente del conocimiento que tiene de la Biblia salió a relucir en la conferencia del 20 de julio. Aseguró que no variará la estrategia de cómo está enfrentando al crimen organizado: Yo sigo sosteniendo lo mismo, a portarnos bien, que sean abrazos, no balazos; eso de que no me va a temblar la mano, el ojo por ojo, diente por diente, la ley del Talión, eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ya es otra doctrina. Me adhiero a lo que está en el Nuevo Testamento, no coincido con la ley del Talión, si a esas nos vamos, nos vamos a quedar tuertos o chimuelos . Además de haber citado implícitamente Éxodo 21:24 y Mateo 5:38-42, Andrés Manuel evocó el comentario de Mahatma Gandhi sobre la ley del Talión: ojo por ojo y el mundo acabará ciego .

AMLO bordeó un tema que tiene larga historia y un gran número de intérpretes, la imagen del Dios iracundo veterotestamentario que parece contraponerse a la del Dios compasivo y tierno de la encarnación que refleja el Nuevo Testamento. Hay hermeneutas que señalan franca oposición entre uno y otro. Algunos más consideran que no hay contraposición, sino transformaciones en la que llaman historia de la salvación y revelación progresiva. Ésta consiste, según la narración bíblica, en el aumento gradual de la luz hasta llegar a su máxima intensidad en lo que el Evangelio de Juan llama el Verbo encarnado, es decir, Jesucristo. Por lo que dijo, el Presidente no es ajeno a tareas exegéticas y hermenéuticas de los textos bíblicos. Puede que le interese el libro de John Dominic Crossan, Cómo leer la Biblia y seguir siendo cristiano. Luchando con la violencia divina desde el Génesis hasta el Apocalipsis (Editorial PPC, Madrid, 2016).