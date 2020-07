Jessica Xantomila, Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de julio de 2020, p. 10

Organizaciones civiles demandaron al Senado ampliar el debate sobre la iniciativa de la ley general de salud mental, impulsada por la legisladora Geovanna Bañuelos (PT), ya que advirtieron que no mejora el sistema de atención actual.

Tras las protestas e inconformidades de distintas agrupaciones, el Senado retiró de la agenda del periodo extraordinario la discusión del dictamen para que se analice en parlamento abierto, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.

Esta iniciativa ha generado discusión pública en distintas instancias de la sociedad civil y hoy la senadora conversó conmigo sobre la decisión que ha tomado, junto con su grupo, la cual me alegra , señaló Monreal en un video difundido en redes sociales, en el que informó del retiro de este punto que originalmente estaba previsto ponerse a votación hoy.

Junto a Monreal, la legisladora petista argumentó que no se pueden postergar las decisiones y responsabilidad del Estado mexicano respecto a la atención de este tema, y convocó a abrir canales de discusión y debate a partir de septiembre.