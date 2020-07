C

uando se utilizan amplias medidas de capacidades materiales (sic) , el panorama es claro , según los futurólogos del Centro Pardee, de la Universidad de Denver, cuya especialidad versa en el poder relativo entre los países a futuro (https://bit.ly/2EtJBBV): el C-19 cierra la brecha en las capacidades relativas de EU y China y acelera la transición (sic) entre ambos. China es probable que gane aproximadamente 1 por ciento del poder global en relación con EU en 2030 debido a los impactos económicos y de la mortalidad del C-19 .

Moon of Alabama desmenuza los hallazgos del Centro Pardee bajo la pluma de Passer by: existe un declive real (sic) y no solamente relativo (sic) de EU (https://bit.ly/3hNMpIz) cuando su esperanza de vida se ha caído , pésimo signo para un país desarrollado, lo cual es extensivo a Gran Bretaña .

Passer by soslaya la fractura profunda de la sociedad de EU y la dinámica de la crisis del C-19 que no ha podido ser controlada en EU , al contrario de China.

El triunfo de China durante la crisis del C-19 se (con) centra en el “poder bruto ( raw power)”, así como las ganancias de su PIB en relación con EU. Pero también en niveles de deuda cuando las de EU explotaron debido a la crisis .

Rusia, a la que no toman en cuenta, sería el principal triunfador ya que ostenta una de las menores deudas del planeta.

Resalta la recuperación de China en V , frente a la W de “recuperación de doble hundimiento ( double dip)” de EU.

Passer by no desdeña las relaciones publicas y el “poder blando ( soft power)” cuando, pese a las inculpaciones de EU contra China por una supuesta exportación de la pandemia, su manejo ha sido catastrófico para contener la pandemia en comparación a otros países .

EU perdió puntos al exorcizar a la OMS . El C-19 debilitó también al ejército de EU.

Passer by agrega una advertencia sonora del prominente economista Stephen Roach, quien vislumbra una fuerte devaluación del dólar –el último poder omnímodo de EU a mi juicio (https://bit.ly/32YhWmS).

Según Roach, el dólar se desplomará en forma abrupta (https://on.mktw.net/2P0KeVH): calcula un declive mínimo de 35 por ciento.