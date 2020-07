Sin embargo, dicho ex servidor público no ha pagado un centavo de la sanción restitutoria récord. Recurrió al Poder Judicial Federal. Pero, si un tribunal confirma tal sanción, el Servicio de Administración Tributaria deberá hacer efectivo el cobro, por una vía que no sería la penal, aunque faltaría ver lo que al respecto decidiera la Fiscalía General de la República, dirigida por Alejandro Gertz Manero.

on los reflectores volcados en Emilio Lozoya, poca atención se pone a algunos de sus principales operadores y cómplices. Uno de ellos es José Manuel Carrera Panizzo, quien hoy podría colocar una velita de primer aniversario a un pastel de impunidad, pues un 29 de julio, pero del año pasado, la Secretaría de la Función Pública (Sefunpu) le impuso la más alta sanción a un ex servidor público por actos de corrupción.

Respecto a Emilio Lozoya, ayer rodó sobre rieles aceitados la estrategia acordada entre este aspirante a testigo colaborador y la Fiscalía General de la República. El juez que lleva el caso determinó que no hay indicios de violaciones al debido proceso ni a los derechos humanos del ex director de Pemex, quien se declaró no culpable ni responsable de los hechos que se le achacan y, además, abrió aún más las compuertas de la imaginación política al asegurar que ha sido sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado , de lo cual dará nombres y pruebas más adelante. Su abogado agregó que su defendido fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho .

De seis nombramientos de cónsules de carrera anunciados ayer (que no necesitan aprobación del Senado), tres tienen historial diplomático, dos de ellos ninguna experiencia (Isabel Arvide, de polémica trayectoria en el periodismo, casi siempre apegada al poder, va a Estambul; Itzel Francisca De León Villard, ex diputada panista, hermana de una senadora por el Verde y ahora del PES, parte del grupo del chiapaneco Manuel Velasco Coello, a San Bernardino, California) y Paloma Villaseñor, de carrera política en el PRI, a Del Río, Texas (ya antes fue cónsul en Calgary, Canadá). ¡Hasta mañana!

