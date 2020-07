La farmacéutica Moderna está lanzando su vacuna contra el coronavirus en torno a 50 a 60 dólares por dosis, según informan compradores potenciales; es un precio mayor a lo que otros fabricantes han acordado cobrar a los gobiernos. El precio se aplicaría a Estados Unidos y otros países de altos ingresos. Las acciones de la compañía con sede en Boston se han disparado casi 325 por ciento en lo que va del año, ya que su vacuna mostró signos tempranos de efectividad. Esta semana amplió su acuerdo de financiamiento con el gobierno de Estados Unidos, que ha invertido cerca de mil millones de dólares. El precio que busca Moderna no es probable que sea definitivo. En un rango de aproximadamente 50 a 60 dólares por dosis parece ser más alto que lo convenido por Pfizer y su socio alemán BioNTech la semana pasada en un acuerdo de pre-pedido con el gobierno, a 19.50 por dosis. AstraZeneca, mientras tanto, firmó un acuerdo con los Países Bajos, Alemania, Francia e Italia, de tres a cuatro dólares por dosis.

Confirmó a sus representantes legales, Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pomeda. Su defensa trata de convertirlo de acusado a víctima y denunciante. En el marco de los hechos señalados por las y los agentes del Ministerio Público de la Federación, el señor Lozoya fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la representación social el día de hoy . Anoche, el juez Artemio Zúñiga Mendoza decidió sujetarlo a proceso, seguirá en el hospital, pero ya curado probablemente podrá irse a casa con brazalete electrónico.

n una audiencia anticlimática por video, Emilio Lozoya finalmente habló ante un juez mexicano. Lo mas importante que expresó está contenido en tres párrafos: –Agradezco se me informen los hechos que se me imputan. Mi compromiso fue renunciar al juicio de extradición para que se aclare mi situación jurídica y en el momento de la exposición de datos de prueba demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se imputan.

▲ Familiares acompañan a un paciente al área de urgencias del Hospital General Dr. Manuel Gea González de la Ssa. Foto Cristina Rodríguez

¿Se acerca el final del dólar?

El grupo financiero Goldman Sachs sostiene que el dólar estadunidense está en peligro de perder su estatus como moneda de reserva del mundo. Con el Congreso de EU negociando un segundo paquete de rescate para apuntalar una economía devastada por la pandemia, y la FED aumentando su balance en unos 2.8 billones de dólares este año, los estrategas de Goldman Sachs advierten que la política estadunidense está desencadenando temores de degradación de la moneda que podrían poner fin al reinado del dólar como la dominante en los mercados de divisas. La moneda que sustituiría al dólar sería la china.

La guerra del petróleo

Pemex salió mal herido de una guerra que no provocó, pero de la que no pudo escapar: la guerra del petróleo que libraron los países árabes, Rusia y los productores de petróleo de esquisto de Estados Unidos. Se fueron a pique sus ingresos en casi todas las líneas de producción por la caída de precios y consumo. Las pérdidas netas de Pemex en el trimestre abril-juio fueron de 44 mil millones de pesos. Un año antes habían sido de 53 mil millones. Aparentemente mejoraron sus números. Pero si la comparación se hace en forma semestral, de enero a junio, las pérdidas de la compañía se amplían hasta 606 mil 687 millones. La única buena noticia es que no se declaró en quiebra como numerosas compañías petroleras.

Ombudsman social

Asuntos: rechaza cargos

Soy cliente del banco BBVA. Hace algunas semanas realizaron con mi cuenta compras que desconozco, nunca hice o autoricé. En el momento que se hicieron fui notificado al celular y aparte de ello mi banco me llamó para saber si los había hecho yo, a lo cual respondí que no. Necesito ayuda para que se pueda hacer justicia, ya que el banco no quiere regresarme el dinero.

Juan F. Rivera Martínez /Salamanca (verificado por teléfono).

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Foro: elforomexico.com/encuestas/

Correo: galvanochoa@gmail.com