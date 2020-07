Libros de Juan Rulfo, esenciales en esta época

e vuelto a leer las dos obras maestras del inmortal y genial escritor mexicano Juan Rulfo: el relato de cuentos El llano en llamas y la mítica novela Pedro Páramo.

Hay que aprovechar al máximo, si es posible, el tiempo libre que nos otorga esta terrible pandemia. No podemos morir sin leer estos dos clásicos de la literatura, para adentrarnos en el incomparable universo de Rulfo.

Ahí vemos al México agazapado en la sombra, resistente al análisis, indescifrable para propios y extraños, el misterio, la sorda quietud, el fatalismo primitivo, el tiempo detenido. El México inescrutable y contradictorio de siempre. Pero también, maravilloso e inigualable.

Arturo García Alcocer

Apoya a la 4T, pese a tantos traidores

Quien crea acríticamente en la revolución cubana no tiene cerebro; quien no llore al incluirla en sus sueños rotos, no tiene corazón.

Veo perniciosos comportamientos catárticos ante el levantamiento en urnas en mi país contra la oligarquía de sanguijuelas apátridas que lo mantienen arrodillado. Veo cómo la poca pólvora de los cañones hace que le apunten a la oligarquía, pero le dan a la clase media, que se duele y protesta. Se siente traicionada por la transformación que apoyó.

Las sanguijuelas apátridas ven sin mojarse la lluvia de metralla y azuzados por virtuosos corifeos; es su infantería para recuperar sus vías de expolio. Como cualquier idealista informado, normalmente me refugio en un displicente cinismo. Pero hoy debo soñar al margen de frustración cotidiana. Actualizo un grito que se me grabó a fuego en mi infancia: “Pioneros por el socialismo seremos como el Che.” A pesar de tantos errores y de tantos y tantos traidores ¡que viva la 4T!

Arnau Muriá

Iniciativa de morenistas afecta a ex braceros

Los diputados de Morena Mario Delgado Carrillo, Ricardo Francisco Exsome Zapata y Jorge Luis Montes presentaron una iniciativa en la cual proponen reformar las leyes de 14 fideicomisos y la desaparición de 44, entre los cuales se extinguiría el de apoyo social a los ex trabajadores migratorios mexicanos o ex braceros.

El haberlo incluido en esta iniciativa significa una traición, pues su creación representa una conquista para el movimiento que nos llevó años de lucha. La ley establece que el fideicomiso deberá estar vigente hasta el logro de su objeto social. Desaparecerlo sería una flagrante violación a la resolución que la Corte emitió el 31 de octubre de 2018 y, sin duda, una acción opuesta al compromiso público que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo con nuestros compañeros ex braceros de que, si asumía la Presidencia de la República, les haría justicia.

Efraín Arteaga Domínguez, Movimiento Unificado de Ex Braceros

Trámites engorrosos en Secretaría de Bienestar

En marzo de 2019 inicié el trámite de mi esposa y mío en las oficinas de la Secretaría de Bienestar, en Reforma 51. Tras varias visitas, hasta septiembre de 2019, me indicaron que por ser mi domicilio del estado de México debo presentarme en Huixquilucan.