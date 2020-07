Saúl Maldonado

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de julio de 2020, p. 28

Durango, Dgo., El gobernador José Rosas Aispuro Torres dio positivo a Covid-19, informó el propio mandatario en su cuenta de Twitter. Debido a las constantes giras que he realizado por el estado, periódicamente me someto a pruebas de Covid-19. Hace unos instantes me informaron que di positivo, razón por la que estaré en aislamiento, pero continuaré trabajando desde casa. Confío a Dios mi pronta recuperación , escribió la noche del lunes.

Con él, suman ocho mandatarios infectados: Carlos Joaquín González, de Quintana Roo; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Omar Fayad Meneses, de Hidalgo; Adán Augusto López, de Tabasco; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Héctor Astudillo Flores, de Guerrero, y Jaime Bonilla Valdez, de Baja California.